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محافظ البحيرة يوجه بسرعة توصيل المرافق للمناطق الصناعية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:47 ص
محافظ البحيرة يوجه بسرعة توصيل المرافق للمناطق الصناعية جانب من الاجتماع
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، على سرعة انتهاء جميع شركات المرافق، خلال 72 ساعة، من إعداد المقياسات التثمينية المعدلة لقيمة التكاليف الحقيقية، لتوصيل المرافق للمناطق الصناعية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مناقشة معوقات المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك بحضور  عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام وحازم الأشمونى، السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية برشيد وحوش عيسى ووادى النطرون، ومديرى المناطق الصناعية بها، ومسئولى شركات المرافق، والطرق والرصف الإنتاجى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه بالبحيرة.

كما أكد محافظ البحيرة على ضرورة عرض أى مشكلة طارئة فى هذا الشأن للعمل على سرعة حلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين لدفع عجلة التنمية، وكذلك ضرورة تحقيق الموائمة بين تسعير متر الأرض المرفقة بالمناطق الصناعية فى ظل تحريك الأسعار وقيمه تكاليف توصيل المرافق.

 

 


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