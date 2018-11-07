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محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف للشباب يوفر 40 ألف فرصة عمل جديدة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:24 م
محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف للشباب يوفر 40 ألف فرصة عمل جديدة ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة
البحيرة - فريق المحافظات
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افتتح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، ملتقى التوظيف الثانى للشباب والذى ستستمر فعالياته على مدار اليوم وحتى الساعة التاسعة مساء بمجمع دمنهور الثقافى، وذلك بحضور المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية وأعضاء مجلس النواب ومديرى الإدارات بالديوان العام، ووكلاء وزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة وجهاز تشغيل الشباب وعدد كبير من شباب المحافظة من الجنسين، وسط إقبال كثيف من الشباب من الجنسين بمجمع دمنهور الثقافى للحصول على فرصه عمل.

ويشارك فى الملتقى 53 شركة متنوعة سوف توفر حوالى 40 ألف فرصة عمل مناسبة لأبناء المحافظة من الجنسين، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل وذلك فى مجالات المهن الحرة والسائقين والعمالة الزراعية والأمن والحراسة.

وأشاد اللواء هشام آمنه، بعدد الشركات المشاركة فى الملتقى وتنوع فرص العمل المتاحة وكذلك الإقبال المتزايد من الشباب وشدد على ضرورة الالتزام بنسبة الـ 5% من الوظائف لذوى الاحتياجات الخاصة .

كما وجه بضرورة إلتزام الشركات الاستثمارية المشاركة فى ملتقى التوظيف بدورها المجتمعى والمصداقية وجدية الطرح وتنفيذ العقود والوقوف على احتياجاتها من العمالة مع متابعة إجراءات التوظيف، وكذا  تكثيف برامج التوعية لتعريف الشباب بفرص العمل المتوفرة والمتاحة بنطاق المحافظة.

وأبدى محافظ البحيرة، استعداده بمد زمن المبادرة والملتقى وتوفير قاعات التدريب والمعامل اللازمة للتدريب واختبارات الشباب وإنجاح المبادرة، وأكد على أن نجاح المبادرة هو نجاح المشاركة المجتمعية ولابد من توافر المصداقية والجدية، مشيراً إلى أنه سوف يقوم بعمل زيارات لتلك الشركات ذات المصداقية والعمل على حل جميع مشاكلها وتدعيمها وتذليل ما يعترض عملها من معوقات.

محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب (1)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب 

 

محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب (2)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب

 

محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب (4)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب 

 

محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب (5)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب

 

محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب (6)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب

 

محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب (7)
محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب

 

محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب (8)
تجمع الشباب أمام ملتقى التوظيف

 

محافظ البحيرة يفتتح ملتقى توظيف الشباب (9)
محافظ البحيرة يتحدث مع أحد الشباب

 

 

ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة (1)
ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة

 

ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة (2)
ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة

 

ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة (3)
ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة

 

ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة (4)
ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة

 

ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة (5)
ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة

 

ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة (6)
ملتقى توظيف الشباب بالبحيرة
 

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