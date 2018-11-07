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محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعا لمناقشة " جائزة مصر للتميز الحكومي"

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:56 م
محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعا لمناقشة " جائزة مصر للتميز الحكومي" جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة
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عقد مساء اليوم الأربعاء اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اجتماع بديوان عام المحافظة لعرض و مناقشة " جائزة مصر للتميز الحكومى" التى يرعاها  رئيس الجمهورية

أكد المحافظ أن الدولة تتبع توجه إصلاحى عام يهدف للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة و يحقق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأن هذا التوجه يقضى بتكوين جهاز إدارى كفأ و فعال يطبق مفاهيم الحوكمة و يساهم بدوره فى تحقيق التنمية و يستجيب لطلبات المواطنين

 

و تهدف هذه الجائزة إلى تحفيز روح التنافس بين الموظفين من جهة و المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، أيضاً تكريم المتميزين فى أداء الخدمات العامة تكريماً معنويا و ماديا يرسخ قيم العطاء و الإنتماء و التميز، و يحفز الجميع على الارتقاء بمستوى الأداء و الالتزام بمعايير الجودة

 

و الجدير بالذكر أن المعهد القومى للإدارة احد الاذرع الإدارية و التدريبية لوزارة التخطيط هو المنوط بإدارة هذه الجائزة، حيث تقدم الجوائز ل خمسة فئات هم المؤسسة الحكومية المتميزة،  جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الذكية، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الابتكار و الإبداع.

 

حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر و الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ و السكرتير العام المساعد العميد تامر سمير و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

 

 

 

 

 


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