محافظ الإسماعيلية يشكل لجان فنية لمراجعة كافة الاستعدادات لفصل الشتاء

أصدر اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية القرار رقم 668 لسنة 2018 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية بتشكيل لجنة فنية تضم ممثلى كافة الجهات المعنية لمراجعة الإجراءات التى اتخذتها المحافظة للاستعداد لاستقبال فصل الشتاء 2018 من محطات الصرف الصحى ومحطات رفع الصرف الزراعى وسيارات الكسح ومخرات السيول وإعداد تقرير بذلك يعرض على محافظ الإسماعيلية فى خلال ثلاثة أيام لأخطار هيئة الرقابة الإدارية.

كما أصدر محافظ الإسماعيلية القرار رقم 672 لسنة 2018 بشأن تخصيص لجنة لمراجعة عقود الأراضى الفضاء الغير مستغلة بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية ودراسة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن سحبها وذلك لعدم استغلالها فى الغرض الذى خصصت من اجله وإعادة طرحها للاستثمار مرة أخرى.