محافظة الإسكندرية: 43 ألف مواطن أجروا فحوصات "فيروس سى" خلال 24 ساعة

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، أن 43655 مواطن ترددوا أمس الثلاثاء ، على مراكز الفحص ونقاط المسح الخاصة بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، وذلك على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد المترددين فى المنتزة 9675 مواطن، وعدد المترددين فى شرق 11126 مواطن، وعدد المترددين فى وسط 5195 مواطن، وعدد المترددين فى الجمرك 2882 مواطن، وعدد المترددين فى غرب 5653 مواطن، وعدد المترددين فى العجمى 4410 مواطن، وعدد المترددين فى العامرية 3483 مواطن، وعدد المترددين فى مركز ومدينة برج العرب 1231 مواطن.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، عن إطلاق مهرجان رياضى للجرى والمشى والدرجات لجميع أبناء الإسكندرية تحت شعار "إجرى لصحتك" وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 9 نوفمبر 2018 فى تمام الساعة السابعة صباحا، وينطلق من موقف سبورتنج أمام فندق نوبل وحتى مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

جدير بالذكر أن العمل بالمبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " مستمر يوميا طوال أيام الأسبوع شاملة يوم الجمعة والعطلات الرسمية، ويشارك بالمبادرة 400 نقطة ثابتة و 18 وحدة متنقلة على مستوى الإسكندرية للأماكن النائية والبعيدة للكشف والمسح الشامل للمرض.