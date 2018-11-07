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مجلس الوزراء يوافق على منحة 100 ألف دينار لتوفير أجهزة لمعهد تيودر بلهارس

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:56 م
مجلس الوزراء يوافق على منحة 100 ألف دينار لتوفير أجهزة لمعهد تيودر بلهارس الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتب هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم المتعلق بالمنحة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمبلغ 100 ألف دينار، للمساهمة فى تمويل مشروع توفير الأجهزة الطبية لمعهد تيودور بلهارس، والموقع فى القاهرة بتاريخ 9/9/2018، مع استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة.

 

وتهدف المنحة إلى استكمال عمليات تطوير معهد تيودور بلهارس الجارى تنفيذها حاليًا، من خلال اقتناء خمسة أجهزة طبية لازمة لتشخيص ومعالجة المرضى. كما تستخدم حصيلة المنحة وفقًا لخطة العمل المعتمدة من قبل الصندوق العربى فى تغطية تكاليف الأجهزة الطبية اللازمة، وكذا فى تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بتدريب الكوادر الفنية على تشغيل وصيانة هذه الأجهزة.

 


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