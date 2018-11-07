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متحدث "الزراعة": أكثر من مليون و800 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:38 م
متحدث "الزراعة": أكثر من مليون و800 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك أكثر من مليون و800 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية، موضحاً أنه تم التعدى على 85 ألف فدان منذ عام 2011 حتى الآن، وخرجوا من منظومة الأراضى الزراعية.

 

وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع خالد أبو بكر، أنه من الصعب تعويض الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها وتكاليف الاستصلاح مكلفة جداً، مشيراً إلى أنه يتم التعدى على أجود الأراضى الزراعية.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه انخفض حجم التعديات بعد تغليط العقوبة وتعديلات القانون الخاص بالتعدى على الأراضى الزراعية، لافتاً إلى أن العقوبة تصل إلى 5 سنوات حبس وغرامة من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.


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