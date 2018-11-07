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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:06 م
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مبعوث أمريكى: واشنطن تستهدف وقف صادرات إيران النفطية دون ارتفاع الأسعار

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:00 م
مبعوث أمريكى: واشنطن تستهدف وقف صادرات إيران النفطية دون ارتفاع الأسعار مصنع لتكرير البترول
واشنطن (رويترز)
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قال الممثل الأمريكى الخاص بإيران برايان هوك، الأربعاء إن الولايات المتحدة حريصة للغاية فى ممارسة الضغوط القصوى على إيران عبر العقوبات دون السماح بزيادة أسعار النفط وإنها نجحت فى هذا المسعى.

وقال هوك فى إفادة بواشنطن إن استراتيجية "الضغوط القصوى" ستنطبق أيضا على الحسابات الخاصة المودعة فيها إيرادات النفط الإيرانية.

وأضاف أن الزيادة المتوقعة فى المعروض النفطى عام 2019 ستساعد الولايات المتحدة على أن تطلب من الدول تقليص وارداتها من الخام الإيرانى على نحو أكبر.


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