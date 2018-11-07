مبادرة لتعليم اللغة الإنجليزية للأيتام بطريقة مبتكرة بالمجان فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تعتبر اللغة الإنجليزية هى اللغة الثانية التى يجب أن يتعلمها الأطفال فى سن مبكرة لكى يكتسب كلمات بشكل كبير وتستمر معه حتى تخرجه وسوق العمل، وفى محافظة الإسكندرية أطلقت مترجمة لغة إنجليزية مبادرة لتعليم الأطفال الأيتام اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة وبسيطة بعيدة عن الطريقة التقليدية التى تعتمد على الحفظ والتلقين وحفظ الكلمات التى ترهق عددا كبيرا من الطلاب فى سن صغيرة وتنفرهم من اللغة الإنجليزية، وذلك بالمجان لأطفال دور الأيتام بالمحافظة.

وقالت أحلام الغندور صاحبة المبادرة، إنها المبادرة الأولى من نوعها وتهدف المبادرة لتعليم الانجليزية مجانا لأطفال القرى والأيتام والمدارس الحكومية عن طريق علم الصوتيات وباستخدام افضل وأحدث الوسائل التعليمية.

وأضافت أن المنهج المستخدم فى المبادرة مقسم إلى أربعة مراحل، المرحلة الأولى منه هو تعليم القراءة والكتابة عن طريق علم الصوتيات، بحيث يتمكن الطفل ذو الأربع أعوام من قراءة قصص وكتابة أى كلمة تملى عليه بالفعل أصبح الطفل ذو الأربع سنوات قادرا على قراءة قصص وروايات بدون الاعتماد على الحفظ.

واستكملت "المرحلة الثانية هو تعليم قواعد اللغة الإنجليزية عن طريق الخرائط الذهنية بدون الحاجه للحفظ او الاعتماد على الكلمات الدالة، والمرحلة الثالثة هى تعليم المحادثة والكلام بطلاقة فى مختلف المواقف، والمرحلة الرابعة الترجمة الفورية وهذه المرحلة تعتبر أيضا الأولى من نوعها".

وأوضحت أنه بالنسبة للأطفال يستطيع الطفل إتقان اللغة إتقانا تاما بهذه الطريقة الجديدة والتى يعتمد عليها كافة المدارس "الانترناشونال" وهى مكلفة للغاية بالنسبة لأسر الفقيرة والمتوسطة ولذلك يجب تعميمها فى المدارس الحكومية حتى يكتسب الطالب خبرة ويتعلم اللغة الإنجليزية فى سن مبكرة التى يعتمد عليها سوق العمل فى الوقت الحالى.

وقالت إن إتقان اللغة الإنجليزية فى وقتنا الحالى لا يقل أهمية عن الشهادة الجامعية، حيث غن هناك الكثير من الخريجين لا يجدون الوظيفة المناسبة لضعف اللغة الإنجليزية لديهم وبذالك تعالج هذه المبادرة سبب من أهم أسباب البطالة فى المجتمع المصرى.

وأضافت أن المدارس الخاصة والدولية تهتم بشكل كبير باللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأخرى، فى حين أن هناك افتقارا شديدا للغة الإنجليزية فى المدارس الحكومية وتعمل هذه المبادرة على المساواة بين القادرين وغير القادرين فى حق التعلم بطريقة صحيحة لخلق جيل واع ومثقف.

وأوضحت صاحبه المبادرة أن المنهج المستخدم فى المبادرة نال إعجاب الكثيرين وأحدث طفرة فى مستوى الدارسين وذويهم، كما أوضحت أن يمكن لولى الأمر حضور المحاضرات، وذلك لتعم الفائدة للكبير والصغير.

وأضافت أن المبادرة أطلقتها من 3 شهور ولاقت إقبالا كبيرا من الأطفال فى دار الأيتام بالإسكندرية بالتعاون مع التضامن الاجتماعى وحاليا يقرأون قصص باللغة الإنجليزية ويترجموها وهم فى سن صغيرة.

وأكدت أن تطبيقها فى المدارس الحكومية سيحقق طفرة كبيرة فى مستويات الطلاب وخلال سنوات قد لا يلجأ ولى الأمر لإلحاق ابناءه فى المدارس ذات الأرقام الفلكية لكى يتلقى تعليما جيداً.

وأشارت إلى أنها تقدمت بطليات لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لكى يكون هناك تعاوناً معها فى المبادرة وتدريب المعلمين والطلاب على المنهج الجديد لتعليم اللغة الإنجليزية ولكن لم يبت فيه حتى الآن، موضحة أن المنهج ينفذ من سنوات فى الدول الآخرى وهى طريقة جديدة ومبتكرة يجب أن تنفذها وزارة التربية والتعليم ليس على الأطفال الأيتام فقط بل على كافة الطلاب.