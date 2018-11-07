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مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 300 كيلو دقيق مدعم داخل مخبز سياحى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:28 ص
مباحث تموين الإسماعيلية تضبط 300 كيلو دقيق مدعم داخل مخبز سياحى دقيق بلدى - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية، من ضبط 300 كيلو دقيق بلدى من المخصصة للمخابز البلدية والمحظور تصنيعها داخل المخابز السياحية داخل مخبز سياحى، كما تمكنت من ضبط كمية من اللحوم "قوانص - كبد" مجهولة المصدر داخل محل دواجن بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام أحد أصحاب المخابز السياحية بحيازة دقيق من المخصص للمخابز البلدية والمحظور تصنيعه داخل المخابز السياحية.

وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات وعقب تقنيين الإجراءات تم استهداف المخبز المتحرى عنه حيث تم ضبط "ناصر.م.م" 28 عاما مدير مسئول عن مخبز سياحى بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته داخل المخبز دقيق بلدى وزن حوالى 300 كيلو جرام.

كما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "ابراهيم.م.م" 37 عاما صاحب محل لبيع الدواجن بدائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته داخل المحل كمية من اللحوم "كبد - قوانص" مجهولة المصدر تزن حوالى 45 كيلو جرام.

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازم بواقعتى الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


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