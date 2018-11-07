video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مؤلف: الأمير تشارلز "المتمرد" قد يعرض الملكية البريطانية للخطر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:14 م
مؤلف: الأمير تشارلز "المتمرد" قد يعرض الملكية البريطانية للخطر الأمير تشارلز
رويترز
إضافة تعليق

قال أحد مؤلفى سير العائلة المالكة إن الأمير تشارلز "المتمرد" وريث عرش بريطانيا سيواجه معركة لكسب تأييد البريطانيين وقد يعرض الملكية ذاتها للخطر إذا لم يهدئ من أرائه الحادة عندما يصبح ملكا فى نهاية المطاف.

وتشارلز الذى سيتم عامه السبعين الأسبوع المقبل سيكون أكبر ملك يتوج عندما يخلف والدته الملكة إليزابيث (92 عاما).

وقال توم باور، الذى نشر كتابه "الأمير المتمرد"، وهو سيرة غير معتمدة للأمير تشارلز، فى وقت سابق هذا العام إن الأمير ذكى وطيب القلب وحساس لكنه أنانى وجاحد ومحب لحياة البزخ وقد يهدد بعنده المؤسسة ذاتها.

وقال باور الذى يصف نفسه بأنه مؤيد ملتزم للملكية لرويترز "أعتقد أن تشارلز سيحاول جاهدا أن يكون ملكا جيدا". وأضاف "السؤال سيكون كيف سيتصرف، هل سيتخلى عن العديد من خصاله التى ظهرت على مدى 20 أو 30 عاما مضت."

وأضاف "أعتقد أن الملكة و(زوجها) الأمير فيليب ممتنان لأنهما عاشا كل هذا العمر لمنع ابنهما من تولى العرش لأنه سيهدد الأمر برمته". 

وهذه الصورة المنتقدة للأمير ليست بالجديدة. فمنذ انهيار زواجه من الأميرة ديانا علنا فى تسعينيات القرن الماضى كان أسلوب حياته وآراؤه فيما يتعلق بالعديد من القضايا مثل التغير المناخى والدين والطب البديل والمعمار لا تلقى كثيرا معاملة غير محببة.

وقال تشارلز فى رد كتابى في مقابلة معه نشرتها مجلة فانيتى فير هذا الشهر "أتذكر حين كنت مراهقا كيف كنت أشعر بكآبة شديدة حيال هذا الهدم المروع فى كل وجه من أوجه الحياة".

وأضاف "وعندما أرفع رأسى على سور الشرفة بكل هذه القضايا محاولا تذكير الناس بمدى أهميتهم طويلة الأمد أو غير المحكومة بزمن لتجربتنا الإنسانية - ناهيك عن محاولة القيام بشئ تجاهها- أجد نفسى فى صراع مع التوقعات التقليدية وهو ما اكتشفت انه ليست أفضل وضع يمكنك أن تجد نفسك فيه".

وقال باور الذى استندت السيرة التى كتبها إلى لقاءات مع 120 شخصا منهم بعض من عملوا عن كثب مع العائلة المالكة إن الأمير ملتزم بقضايا مثل حماية البيئة لكنه شخص لا يقبل النقد. وأضاف "يحرص بشدة على انتقاد الآخرين لكنه لا يتحمل من يتحدونه".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمير تشارلز يلغى زيارة لمدينة نيجيرية بعد تهديدات أمنية

صور.. الأمير تشارلز يعترف بدور بريطانيا فى ارتكاب فظائع بتجارة العبيد

شاهد ما فاتك من حفل الزفاف الملكى اليوم × 5 لقطات.. سر ارتداء العروس ثوبا يظهر ندباتها.. وغلطة تليفزيون BBC الفادحة عن الحفل.. ولماذا تخلفت زوجة الأمير تشارلز عن الحضور

الأمير تشارلز

ولى العهد البريطانى

الملكة إليزابيث

الأمير فيليب

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة