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قطر تطيح بالقرضاوى من رئاسة اتحاد علماء المسلمين وتدفع بالريسونى خلفا له

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:36 م
قطر تطيح بالقرضاوى من رئاسة اتحاد علماء المسلمين وتدفع بالريسونى خلفا له الاخوانى المغربى أحمد الريسونى رئيس اتحاد علماء المسلمين
كتب : أحمد جمعة
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أطاح النظام القطرى بالإرهابى يوسف القرضاوى من رئاسة الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، ودفع بالمغربى أحمد الريسونى خلفا له فى رئاسة الاتحاد.

كان مصدر مطلع قد أكد لـ"اليوم السابع" الأحد الماضى أن قطر تسعى إلى تعيين الإخوانى المغربى أحمد الريسونى رئيسا للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين خلفا للإرهابى يوسف القرضاوى، موضحا أن الدوحة تسعى لتجديد نشاط هذا الكيان الإخوانى للقيام بأنشطة تخدم الأجندة القطرية.

وأسفرت انتخابات ما يعرف بـ"الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين"، الأربعاء، عن فوز الإخوانى المغربى أحمد الريسونى رئيسا للاتحاد خلفا للإرهابى يوسف القرضاوى.

ويعد الإخوانى المغربى أحمد الريسونى أحد أبرز صقور جماعة الإخوان الإرهابية الذين يهاجمون دول الرباعى العربى، وذلك لاسترضاء النظام القطرى والأجهزة الأمنية بالدوحة، التى ترى أن الريسونى هو الشخصية الأنسب لخلافة الإرهابى يوسف القرضاوى.

 وولد الإخوانى المغربى أحمد بن عبدالسلام الريسونى، فى قرية أولاد سلطان بإقليم العرائش، شمال المغرب عام 1953، وهو اسم معروف لدى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى بلاد المغرب العربى.


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القرضاوى

قطر تطيح بالقرضاوى

اتحاد المسلمين

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انتخاب الريسونى خلفا للقرضاوى




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