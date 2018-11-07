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قس كاميرونى يطلب الصلاة من أجل مختطفين بالكاميرون

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:04 ص
قس كاميرونى يطلب الصلاة من أجل مختطفين بالكاميرون الشرطة الكاميرونية
رويترز
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قال قس يقود مفاوضات الإفراج عن رهائن إنه تم الإفراج عن 78 تلميذا وسائق مخطوفين فى جنوب غرب الكاميرون اليوم الأربعاء إلا أن الخاطفين ما زالوا يحتجزون مدير مدرسة ومعلما، حيث طلب الصلاة لأجلهما

وقال القس صامويل فونكى بعد يومين من احتجاز الرهائن "نشكر الرب، تم الإفراج عن الثمانية والسبعين تلميذا والسائق. مدير المدرسة وأحد المعلمين ما زالا مع الخاطفين. فلنصل من أجلهما".

وكان القس قد قال من قبل إن عدد التلاميذ 79 ولكن تبين أن المعلم الذى ما زال محتجزا كان محسوبا ضمن هذا العدد.

 

 

 


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