قائد تنظيم إرهابى يسعى للطعن على قرار ترحيله من بلجيكا إلى المغرب

كتب أحمد علوى

أبدى فؤاد بالقاسم قائد تنظيم "الشريعة من أجل بلجيكا" المتطرف، رغبته بالنقض والطعن فى قرار سحب جنسيته البلجيكية، وفقا لما صرحت به محاميته ليليان فيرجاو لـ "قناة فى تى ام البلجيكية".

وفى 23 أكتوبر الماضى، قررت محكمة الاستئناف فى أنتويرب سحب الجنسية البلجيكية من فؤاد بلقاسم لأنه خرق بشكل جدى التزاماته كمواطن بلجيكى ومن هنا أصبح بلقاسم يتمتع فقط بالجنسية المغربية.

وبصدور حكم تجريد فؤاد بلقاسم من جنسيته البلجيكية، كان وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء قد وعد بترحيله إلى بلده الأصل المغرب، وكان بلقاسم قد التمس من المحكمة البقاء فى بلجيكا لأنه لم تعد تربطه بالمغرب أى صلة لكن المحكمة لم تستجيب لطلبه وسحبت جنسيته البلجيكية .