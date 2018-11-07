فيديو وصور.. مشروع الاستزراع السمكى شرق قناة السويس يساهم فى سد الفجوة الغذائية

الإسماعيلية – جمال حراجى

افتتح رئيس الوزراء المرحلة الثالثة من مشروع الاستزراع السمكى شرق قناة السويس، منذ أيام قليلة، وذلك بعد افتتاح الرئيس السيسى للمرحلة الثانية، فى نهاية العام الماضى ضمن عدد من المشروعات القومية بإقليم القناة، ومساحة المرحلة الثالثة 2700 فدان وتتم فى أحواض ترسيب شرق البحيرات حوض 17، وجزء من حوض 18.

وتم إنشاء 1400 حوض استزراع سمكى بخدماتها- واستكمال الوحدات السكنية للعمال بالمشروع - وتوفير جميع المعدات والأدوات اللازمة للمشروع من طلمبات مياه ومولدات كهربائية ومعدات تغذية آلية ومنظومة مراقبة، وتتضمن أحواض المشروع، أحواض تحضين، وأحواض تربية، ويحتوى المشروع على 4 آلاف حوض استزراع سمك بحرى بكامل خدماتهم.

وتضمنت المرحلة الثانية والتى استمر العمل بها لمدة عام عقب الانتهاء من المرحلة الأولى فى نهاية 2016، أحواض ترسيب (22-23 وجزء من 18) شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان والمستهدف منها 1600 حوض استزراع سمكى وخدماتها من ترع ومصارف، ومصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين، ومفرخ لإنتاج 160 مليون ذريعة دنيس، قاروص، لــوت و500 مليون يرقة جمبرى سنويًا- حضّان لتحضين 160 مليون إصبعية سمك دنيس، قاروص، لــوت، و300 مليون يرقة جمبرى سنويًا، ومركز تدريب العاملين بالمشروع، ومخازن أعلاف، ومصنع فرز وتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك، ومخازن للمعدات والمهمات وقطع الغيار.

كما يحتوى المشروع فى مرحلته الثانية على مفرخ لإنتاج حتى 160 مليون ذريعة دنيس وقاروص ولوت و500 مليون يرقة جمبرى سنوياً ويحتوى المشروع أيضا على حضان لتحضين حتى 160 مليــون إصبعيـة دنيس وقاروص ولـــوت، بالإضافة إلى تحضين حتى 300 مليون يرقة جمبرى سـنويـًا.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تخصيص مراكز بيع وتسويق إنتاج المزارع السمكية بمنطقة شرق بورسعيد للشباب بجميع المحافظات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى،‏ وأن عوائد البيع بتلك المراكز التى ستقام بالمحافظات ستعود لهيئة القناة على أن يحصل الشباب القائم عليها على جزء من الربحية، وسوف يتم طرح إنتاج المزارع السمكية بأسعار مناسبة تقل بكثير عن أسعار بدايات الإنتاج، والتى ارتكزت على ذريعة مستوردة من اليونان وإيطاليا، وهو ما ضاعف قيمة المنتج النهائى.

وأشار إلى أن المشروع يعتمد حاليا ومستقبلا على ذريعة المشروع المحلية وتوفير الحضانات الخاصة بالهيئة مما سيقلل التكلفة النهائية لعملية الاستزراع. وان الفترة المنقضية من عمر مشروع الاستزراع السمكى قد شهدت تدريب مجموعة من العاملين بالمشروع على طرق الاستزراع السليمة الكفيلة برفع الانتاجية وحماية الأسماك من الإصابة بأى فيروسات معدية.



أحواض الاستزراع السمكى



أحواض الاسماك



اسماك الدنيس من القناه



أستخراج الجمبرى من الاحواض



مبنى أدارى بالمشروع



حوض سمك بالقناه