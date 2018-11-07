فيديو.. محافظ كفر الشيخ: استبدال 80 فدان بقطعة أرض داخل مصنع الغزل لإنشاء آخر

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، والمهندس حسين شفتوره ، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للغزل والنسيج، استبدال 80 فدان بملاحة منيسى ببلطيم مقابل قطعة أرض داخل مصنع غزل كفر الشيخ، وذلك بحضور، المهندس راضى أمين، السكرتير العام، وخالد عبد الوهاب، مدير عام الشئون القانونية بشركة الغزل والنسيج، وممدوح عثمان، رئيس القطاع القانونى، بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمهندس عثمان الهنداوى، رئيس قطاع الفصل فى الأصول بالشركة القابضة للقطن وللغزل والنسيج.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عمل تثمين لكلا القطعتين أولا ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة وعمل عقد تبادل أرض يتم عرضه على مجلس الدولة مطالبا بإرسال خطاب مشترك بين المحافظة والجهات المعنية سابقا، لهيئة المساحة العامة المصرية، للعمل على إعادة التقييم نظرا لتغير الظروف لكلا القطعتين أرض ملاحة منيسى، وأرض المصنع المراد تبادلهما، مضيفا ان المحافظة مطالبة من هيئة الاستثمار بعمل إعادة تقييم للأرض بملاحة منيسى شهريا .

أشار محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم عمل محضر انضمامى للتسعير طبقا للقانون، والتعليمات الواردة فى هذا الشأن، لتقييم القطعتين على أرض الواقع، سواء كانت بها مرافق أو غير مرفقة، والمحافظة لن تخل بأى بند من بنود الاتفاق السابق.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات القومية التى تهتم بها الدولة، خاصة أن محافظة كفر الشيخ من أولى المحافظات الزراعية التى بها تنوع المحاصيل وتحقق أعلى إنتاجية للقط، يأتى هذا ضمن عدد من المشروعات التى تقام على أراض أملاك دولة تم استعادتها خلال حملة حق الشعب، وانه اكثر حرصا على بناء اول مصنع يابانى للغزل والنسيج بالشرق الأوسط، والعمل على توفير فرص عمل وتحسين مناخ الاستثمار بالمحافظة.

ومن جانبه قال المهندس حسين شفتوره، أن مصنع الغزل يتم توسعته على مساحة 80 فدانا بشمال البرلس، مضيفا أنه سيتم وضع خطة لتطوير مصنع الغزل بكفر الشيخ الذى أنشئ عام 1973، بالإضافة إلى تحديث المعدات والماكينات للتغلب على مشاكل الماكينات القديمة، ودراسة وحل جميع المعوقات الحالية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأعمال والأجهزة المعنية، لتحقيق إنتاجية وجودة عالية، لافتا إن تطوير مصنع غزل كفر الشيخ من أهم المشروعات التى تقام على أرض محافظة كفر الشيخ خلال 2018.