فيديو.. "المشروعات الصغيرة" يغير حياة خمسينى بمصنع منتجات ورقية

كتب – إسلام سعيد

حصل سامى بدر على دعم من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة يفين جامع، لإنشاء مصنع للمنتجات الورقية، للعمل على ازدهار مشروعه الذى بدأه بماكينة صغيرة.

ونجح سامى الذى تخطى عمره حاجز الـ50 عاما فى إنشاء مصنع كبير للمنتجات الورقية بمحافظة الإسكندرية، بعد حصوله على قرض لتكبير مصنعه.

وقال سامى: " صنعت ماكينة فى مدة عام ونصف ونجحت فى بدء الإنتاج وتفرغت بصورة كبيرة لمشروعى بعدحصولى على قرض بقيمة 10 آلاف جنيه من جهاز المشروعات لتكبير مصنعى".

مزيد من المعلومات والتفاصيل تتعرف عليها فى الفيديو التالى:-