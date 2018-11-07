فيديو.. الفريق محمد فريد يتفقد القوات المشاركة بتدريبات "درع العرب 1"

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وقائع زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة فى تدريبات درع العرب-1 والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن وبمشاركة المغرب ولبنان بصفة مراقب بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالمرور على مركز القيادة المشترك بالتدريب والذى يدار من خلاله كافة الأنشطة البرية والبحرية والجوية المخططة وأعمال التنسيق والسيطرة على القوات.