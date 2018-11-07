video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فرع منظمة خريجى الأزهر بالهند يشيد بدورات الأزهر لتحصين الشباب من الإرهاب

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:28 م
فرع منظمة خريجى الأزهر بالهند يشيد بدورات الأزهر لتحصين الشباب من الإرهاب منظمة خريجى الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أكد محمد فضل الرحمن الأزهرى نائب الأمين العام بفرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالهند أن الدورات التدريبية التى تعقدها المنظمة لأئمة دول العالم لها الآثر الكبير في تحصيلهم العلم الأزهرى الوسطى وتصحيح  الكثير من المفاهيم المغلوطة.

جاء ذلك على هامش ختام الدورة التدريبية التى عقدتها المنظمة لعدد21 امام من ائمة الهند التى استمرت لمدة شهرين  على يد كبار علماء الأزهر الشريف وتناولت محاضرات  عديدة في قواعد فهم القرآن الكريم ، فقه الاولويات ، الاشاعرة والماتريدية، الحقيقة والمجاز في فهم القرآن والسنة، قضايا فقهية معاصرة، الفتوى، أصول الفقه ، آيات القتال وضوابط الفهم، فتاوى الولاء والبراء ، الإعلام والتطرف،تاريخ الأزهر جامعا وجامعة، عالمية الإسلام، الفقه والقانون الوضعى .

وقال  فضل الرحمن إن الفرع والقائمين عليه يتمنون استمرار انعقاد مثل هذه الدورات ،  لكى يستفيد عدد كبير من علماء الهند من معرفة القواعد والمفاهيم الأساسية للإسلام  والإلمام الوافي بالمقاصد العليا  وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، وترسيخ قيم الوسطية التى تعتبر بمثابة سفينة نجاة للمسلمين في العالم أجمع من

وتقدم بالشكر والامتنان للمنظمة  والقائمين عليها تحت رئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ، على كل ما تم بذله لإنجاح تلك الدورة والاستفادة المثلى لدى أئمة  الهند .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير جيبوتى بالقاهرة يثنى على جهود منظمة خريجى الأزهر فى مكافحة التطرف

منظمة خريجى الأزهر : خطة داعش لمهاجمة الكيانات المالية سرقة باسم الدين

الهند

الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة