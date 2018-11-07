فرع منظمة خريجى الأزهر بالهند يشيد بدورات الأزهر لتحصين الشباب من الإرهاب

أكد محمد فضل الرحمن الأزهرى نائب الأمين العام بفرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالهند أن الدورات التدريبية التى تعقدها المنظمة لأئمة دول العالم لها الآثر الكبير في تحصيلهم العلم الأزهرى الوسطى وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة.

جاء ذلك على هامش ختام الدورة التدريبية التى عقدتها المنظمة لعدد21 امام من ائمة الهند التى استمرت لمدة شهرين على يد كبار علماء الأزهر الشريف وتناولت محاضرات عديدة في قواعد فهم القرآن الكريم ، فقه الاولويات ، الاشاعرة والماتريدية، الحقيقة والمجاز في فهم القرآن والسنة، قضايا فقهية معاصرة، الفتوى، أصول الفقه ، آيات القتال وضوابط الفهم، فتاوى الولاء والبراء ، الإعلام والتطرف،تاريخ الأزهر جامعا وجامعة، عالمية الإسلام، الفقه والقانون الوضعى .

وقال فضل الرحمن إن الفرع والقائمين عليه يتمنون استمرار انعقاد مثل هذه الدورات ، لكى يستفيد عدد كبير من علماء الهند من معرفة القواعد والمفاهيم الأساسية للإسلام والإلمام الوافي بالمقاصد العليا وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، وترسيخ قيم الوسطية التى تعتبر بمثابة سفينة نجاة للمسلمين في العالم أجمع من

وتقدم بالشكر والامتنان للمنظمة والقائمين عليها تحت رئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ، على كل ما تم بذله لإنجاح تلك الدورة والاستفادة المثلى لدى أئمة الهند .