عبد الرحيم على: الأزهر الشريف يحظى بمكانة مرموقة فى قلوب وعقول شعوب والعالم

أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ان الازهر الشريف جامعا وجامعة بقيادة شيخه العالم الجليل فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر يحظى بمكانة كبيرة فى قلوب وعقول كل الشعوب الاسلامية والعالم كله.

وقال "على" فى بيان له أصدره منذ قليل ان أكبر دليل على تلك المكانة ما عبر عنه إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من سعادته بزيارة الجامع الأزهر بالقاهرة، ولقائه عددًا من طلاب الأزهر من داخل وخارج مصر، مبديًا انبهاره بالفن المعماري الجميل للجامع الأزهر وزخارفه الإسلامية، وبمكانة الأزهر كمنارة للعلم في العالم العربي والإسلامي.

مؤكدا أن المتحدث باسم الحكومة البريطانية كتب ايضا على صفحته على «تويتر» وبالنص : «اتيحت لي الفرصة خلال زيارتي لجامعة الأزهر بالقاهرة أن أتحدث مع بعض الطلاب الذين يدرسون هناك»، وكان «رائعا جدا أن ألتقي طلابا من مختلف أنحاء العالم في جامع الأزهر الشريف كمحمود فاضي من كيرلا مثلا.. هل كنتم تعلمون أن تسمية كيرلا أصلها عربي وتعني خير الله؟» وقال الدكتور عبد الرحيم على ان المتحدث باسم الحكومة البريطانى بعد زيارته للجامع الازهر الشريف قال بالنص : «لقد أبهرني الجامع الأزهر الشريف بفنه المعماري الجميل وزخارفه الإسلامية.. التي تعكس حضارة عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنين».

وأضاف " على " أن المسئول البريطاني نشر صورة له يظهر فيها مأذنة الجامع الأزهر التاريخية مؤكدًا أن «منارة جامع الأزهر لا تعتبر مبنى فقط بل هي تعكس مكانة الأزهر الشريف كمنارة للعلم في العالم العربي والإسلامي» واختتم تغريداته بالقول: «لا أجد الكلام للتعبير عن مدى إعجابي بالفن المعماري الإسلامي.. أترك لكم التعليق على هذه الصور من جامع الأزهر الشريف».

وطالب الدكتور عبد الرحيم على من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن كل من السفير سامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العنانى وزير الاثار بصفة خاصة استغلال مثل هذه الزيارات للترويج لمصر عالميا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة ايس على خريطة السياحة العالمية وحسب ولكن على خريطة الفكر الوسطي المستنير.

ووجه الدكتور عبد الرحيم على تحية قلبية لفضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب لدوره الكبير فى إظهار سماحة الدين الاسلامى الحنيف وقدرته الكبيرة على مواجهة جميع الأفكار الارهابية والتكفيرية خاصة خلال جولاته وزياراته الخارجية الناجحة لمختلف دول العالم.