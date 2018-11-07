"طاقة النواب" تناقش استخدام السيارات للكهرباء بدلا من البنزين الأسبوع المقبل

كتبت نورا فخرى

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، 6 اجتماعات على مدار الأسبوع المقبل فى تمام الساعه العاشرة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، حيث تناقش يوم السبت المقبل، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، بالإضافة إلى مناقشة طلبى إحاطة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، ومنها المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش بشأن انتشار إنتاج واستخدام السيارات التى تستخدم الطاقة الكهربائية فى العالم بدلا من المحروقات ومدى استفادة واستيعاب مصر لهذه التجربة وخطة تعميمها لتوفير الطاقة وتحقيق سلامة البيئة والآليات والإجراءات اللازمة لاستخدام هذا النوع من السيارات.

كما تناقش السبت، طلب الإحاطة المقدم من النائب بدوى قرنى بشأن تدعيم محطة محولات الواسطى شمال محافظة بني سيوق بمحول رابع لاسيتيعاب أحمال قدرة مركز ومدينة الواسطى، وكذلك فصل مصانع الطوب بمنطقة جزره وزاوية أبو سليم التابعة لمركز العياد بمحافظة الجيزة عن محطة محولات مركز الواسطى بالمحافظة.

أما يوم الأحد، تنظر اللجنة طلبى إحاطة مقدمين إلى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وهم المقدم من النائب عماد فؤاد محروس بشأن تراجع وزارة البترول عن تطبيق استخدام الكارت الذكي مما يعد إهدارا للمال العام،و الطلب المقدم من النائب محمد عبد الهادي سليم بشأن خطة الدولة ووزارة البترول في الاعتماد علي الايادي والعقول المصرية في كافة مراحل اكتشاف واستخراج البترول والغاز.

وتنظر اللجنة يوم الإثنين، 3 طلبات إحاطة موجهة لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومنها المقدم من النائب أحمد همام بشأن إهمال المال العام وتعطيل مصالح المواطنين بمركز تمي الامديد بمحافظة الدقهلية، نتيجة لعدم استكمال رفع قمامة تقدر بنحو 5 الاف متر مكعب، والمقدم من النائبة انيسة حسونة بشأن ما يتم من مذابح للأشجار التاريخية والعريقة التي تزين شوارع وأحياء مصر.