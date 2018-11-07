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ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بطريقة غير شرعية بمرسى علم

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:42 م
ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بطريقة غير شرعية بمرسى علم التنقيب عن الذهب أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضى - تامر البطريقى - دينا الحسينى
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تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث "قسم شرطة مرسى علم" أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 90 طريق مرسى علم - إدفو من ضبط السيارة رقم "17121 نقل أسوان "قيادة  عمرو . ح" سائق ومقيم بأسوان، ويرافقه  "أحمد . ن" عامل ومقيم بأسوان، "محمد . ج " عامل  ومقيم بأسوان، و"أيمن . ج . م" عامل ومقيم بأسوان"، محمـل عليهــا " 13 جوال بداخلها كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب، ومولد كهربائى ومثقاب شنيور"، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقة غير شرعية.
 
وتم ضبط السيارة رقم "16514 نقل أسوان، قيادة " رمضان ع.م" سائق ومقيم بأسوان وسبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص، ويرافقه "وليد . أ . ع"عامل  ومقيم بأسوان، "رمضان . ح . م " عامل ومقيم بأسوان، محمـل عليهــا 29 جوال بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب وزنت حوالى 1,5طن  وعثر داخل كابينة السيارة على لفافة ورقية بداخلها كمية نبات البانجو المخدر وزنت 10 جرام "، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية بطريقه غير شرعية، والمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد التعاطى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التنقيب عن خام الذهب. 
 
 

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