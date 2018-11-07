ضبط 30 ألف قطعة حلوى "مولد النبى" منتهية الصلاحية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية بحوزة تجار يتم إعادة تدويرها وبيعها بالسوق السوداء وكذلك حلوى المولد منتهية الصلاحية .

تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا أخطارا من العقيد وائل ذكى رئيس مباحث التموين يفيد ضبط كل من أحمد ع 72 سنة صاحب بقالة ومخزن مواد غذائية غير مرخص بداخلة سكر وأرز مدعم يتم إعادة تدويرها وبيعها فى السوق السوداء و7200 زجاجة زيت تموينى و30 ألف قطعة حلوى المولد منتهية الصلاحية وتحرر عنها المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة، كما تم ضبط خضر م ا 28 سنه سائق سيارة وذلك القيامة بتجميع الارز التموينى الذى يتم توزيعه على البطاقات التموينية وإعادة بيعها بالسوق السوداء حيث تم ضبط 2400 كيلو ارز تموينى مدعم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .