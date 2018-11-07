ضبط 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وهاربين من أحكام داخل محطات المترو

محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة صور الجرائم وكذا المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

وأسفرت الجهود خلال الــ 24ساعة الماضية عن ضبط كل "من م. ح. م" 34 سنة بمحطة شبرا الخيمة لمترو الأنفاق بحوزته 43 لفافة لمخدر الهيروين وزنت جميعها 36 جرام، وتم ضبط "م. خ. ق" 32 سنة بمحطة سكك حديد الظاهرية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته 40 قرص من عقار أمو تريل المخدر، سلاح أبيض "كتر"، وضبط "أ. م. ع " 36 سنه أثناء تواجده بمحطة سكك حديد الظاهرية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وبحوزته 130 قرص لعقار أمو تريل المخدر .