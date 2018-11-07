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ضبط 243 قطعة سلاح نارى و341 قضية مواد مخدرة فى حملة للأمن العام

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:55 م
ضبط 243 قطعة سلاح نارى و341 قضية مواد مخدرة فى حملة للأمن العام مخدرات - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
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وجه قطاع الامن العام عدة حملات أمنية مكبرة على مستوى مديريات الأمن لضبط كافة أشكال الخروج على القانون أسفرت خلال يومها الأول عن ضبط 243 قطعة سلاح نارى، وضبط 341 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة.
 
وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 243 قطعة سلاح نارى، 304 قطعة سلاح أبيض "23 بندقية آلية،3 بنادق رصاص،57 بندقية خرطوش ،15 طبنجة، 145فرد خرطوش،343 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ،25 خزينة أسلحة نارية، 304 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط 304 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 12.513 كيلو جرام ،كمية من مخدر البانجو وزنت 36.970 كيلو جرام ،كمية من مخدر الهيروين وزنت 2.419 كيلو جرام ،كمية من مخدر الأفيون وزنت 275 جرام ،7883 قرص مخدر.
 
وفى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة التخليقية تم ضبط 37 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر الفودو وزنت  775 جرام ،كمية من مخدر الأستروكس وزنت 7.154 كيلو جرام، وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة تم ضبط 71  متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، و 13 مراقب هارب، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 12 متهم ارتكبوا 14حادث متنوع.
 
وبمجال ضبط القائمين بأعمال البلطحة والسرقات بالإكراه تم ضبط 21 متهم لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه.
 
 

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