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ضبط 17 طن أرز ولب عباد شمس فى حملة تموينية بالبحيرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:42 ص
ضبط 17 طن أرز ولب عباد شمس فى حملة تموينية بالبحيرة أجولة أرز شعير - أرشيفية
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "ع.م.ن" 46 سنة تاجر حبوب كائن قرية المسين مركز الدلنجات لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعاده بيعها بالسوق السوداء وضُبط بحوزته 7 طن أرز شعير.

وضبط "ع .س.ش" 41 سنة تاجر حبوب وصاحب مخزن حاصلات زراعيه كائن مدينة أبوالمطامير لحيازته وعرضه للبيع لب عباد شمس مجهول المصدر وبدون فواتير داله على مصدره، وضُبط بحوزته كمية 10 طن لب عباد شمس .

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ع .س.ع" 46 سنة المدير المسئول عن المخبز الإستراتيجى كائن قرية الأبعاديه مركز دمنهور لقيامه بتجميع بطاقات تموينيه ذكيه خاص بأصحابها، بغرض التلاعب فى الحصص المقرره لهم وتبين إستيلائه وتصرفه فى كميه 20.550 طن دقيق بلدى مدعم وضبط بحوزته 75 بطاقه تموينيه ذكيه قام بتجميعها.

 

 


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