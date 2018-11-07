ضبط 17عنصرا إجراميا و4 قضايا مخدرات بحملة أمنية بشبين القناطر

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائي بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمني بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميداني لقيادات إدارة البحث الجنائي.

وتأتي الحملة في إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية علي مستوي جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتي صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك في مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 17متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحة نارية، و4 قضايا مخدرات بإجمالى 200جم هيروين، و60 قرص مخدر، و260ةم أستروكس.

وضبط 7 أحكام جنايات، وضبطت مباحث المرور، 128 مخالفة مرورية متنوعة، و15 7 قضية مرافق متنوعة، و30 قضية تموينية متنوعة، و9 قضايا آداب عامة، و5 قضيايا أحداث، و16قضية مصنفات عامة، و4 قضيايا أموال عامة.‎