ضبط 10 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 10 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمديرية من ضبط :- 10 طن اسمدة زراعية مدعمة مخصصة لبنك التنمية والائتمان الزراعي ومحظور تداولها في الاسواق الا من خلال الجمعيات الزراعية بحوزة سيد ص 50 سنة صاحب مخزن اسمدة ومقيم قرية ابو دفية بمركز اطسا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.