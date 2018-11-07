ضبط مواد غذائية مدعمة خلال حملة تموينية بابوقرقاص بالمنيا

فريق المحافظات

تمكنت إدارة تموين ابوقرقاص بالمنيا، من ضبط 7200 زجاجة من زيت الطعام المدعم و34 طن من الأرز والسكر المدعم لدى عدد من أصحاب المحلات العامة قبل ترويجها وتداولها بالأسواق، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع مباحث تموين ابوقرقاص على الأسواق والمحلات العامة والمطاعم للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

وأكد العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أن الحملات التموينية مستمرة تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ،حيث شدد على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية من اجل تحقيق الانضباط والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن ضبط 200 كيلو من حلوى المولد وطن مكرونة و3 آلاف قطعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ضبط 20 جوال بمخزن بدون ترخيص بقرية ساقية موسى التابعة لمجلس قروي اتليدم والتي تحوى أكياس تستخدم في إعادة تعبئة المضبوطات مرة أخرى و بيعها علي أنها سلع حرة بقصد الغش التجاري وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم مصادرة كافة المضبوطات تمهيداً لإعدامها وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة وتحت إشراف لجنة مشكلة من مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية من اجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ومن جانب آخر، أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بالمنيا، 14 حالة تعدى على الأرض الزراعية خلال حملة للازالات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي والإدارة الزراعية من اجل الحفاظ على رقعة الاراضى داخل زمام المركز.

وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 9 حالات وحدة محلية على مساحة 835 م2 و3 حالات زراعة على مساحة 2 قيراط و6 سهم وحالتين إصلاح زراعي على مساحة 2 قيراط بقرية صندفا.

وأضاف أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنظيم حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات الازالات على الاراضى والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.