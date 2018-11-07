ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية ومركز فايد من القبض على عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم هانى عبدالهادى، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونيه بالقبض على المتهم "ابراهيم. س. س" 23 عاما عاطل حال تواجده بدائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد روسى" وطلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

كما تمكن الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه من القبض على المتهم "طلال.م.د" 43 عاما عاطل بحوزته سلاح نارى "بندقية الية "و15 طلقة من ذات العيار حال تواجده بدائرة مركز فايد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازم بواقعتى الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.