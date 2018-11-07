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ضبط شخص لجمعه 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:02 م
ضبط شخص لجمعه 3 ملايين جنيه من مدخرات العاملين بالخارج تغير عملات اجنبية بالسوق السوداء
كتب - محمود عبد الراضى - تامر البطريقى - دينا الحسينى
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص جمع مدخرات المصريين بالخارج، حيث وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "جنوب الصعيد" مفادها قيام "هيثم.ح.ع"  بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات .

 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات  تبين "هيثم.ح.ع، 28 مشرف معمارى"، ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا "بمحافظة سوهاج" بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية وإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها لذوى العاملين نقداً أو من خلال إيداعات نقدية بحساباتهم "مقابل عمولة مالية" فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه. 
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابة للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقاً للفحص المستندى "3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه"، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

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