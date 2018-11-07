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ضبط شبكة مكونة من 4 سيدات لتسهيل وممارسة الدعارة بمنطقة السادات بأسيوط

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:41 ص
ضبط شبكة مكونة من 4 سيدات لتسهيل وممارسة الدعارة بمنطقة السادات بأسيوط ضبط شبكة لتسهيل وممارسة أعمال الدعارة
أسيوط- هيثم البدرى
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تمكنت حملة مكبرة لضباط مباحث الآداب بمديرية أمن أسيوط من ضبط شبكة لتسهيل وممارسة أعمال الدعارة مكونة من 4 سيدات تتزعمهن سيدة مسجلة فى قضايا آداب داخل شقة سكنية بمنطقة السادات بمدينة أسيوط.

 

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الآداب برئاسة العقيد عبد الغفار محمود رئيس مباحث القسم من ضبط شبكة لتسهيل وممارسة أعمال الدعارة والآداب مكونة من 4 سيدات تديرها "ر. م. أ. " 36 سنة لا تعمل مسجلة قضايا آداب و"ر ط. ش " 34 سنة ربة منزل مقيمة شطب بمركز أسيوط و" ن.أ. س" 31 سنة ربة منزل مقيمة طما سوهاج و"س. م. ع" 35 سنة ربة منزل مقيمة قرية المطيعة بمركز أسيوط داخل شقة سكنية بمنطقة السادات وبحوزتهم مبالغ مالية ومنشطات وأدوية جنسية،

 

وذلك عقب ورود معلومات لمباحث قسم الآداب تفيد قيام "ر " مسجلة آداب بإدارة شقتهما فى أعمال منافية للآداب واستقطاب الساقطات وراغبى المتعة الحرام إلى داخل الشقة السكنية مقابل مبالغ مالية.

 

وتم تشكيل فريق بحث وتم مداهمة الشقة السكنية مكان الواقعة وتم ضبط المتهمات وبحوزتهن مبالغ مالية وأجهزة محمول ومنشطات جنسية وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم للمتهمات لممارستهن أعمال الدعارة وللمتهمة الأولى تسهيل أعمال الدعارة وإدارة شقتها السكنية فى أعمال منافية للآداب وتسهيل أعمال الدعارة واستقطاب الساقطات، وجارى العرض على النيابة العامة.


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