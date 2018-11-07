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ضبط شابين وفتاة فى وضع مخل بالآداب داخل شقة بالبساتين

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:26 م
ضبط شابين وفتاة فى وضع مخل بالآداب داخل شقة بالبساتين متهم - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة البساتين الجزئية تحقيقاتها، مع فتاة وشابين فى اتهامهم بممارسة أعمال منافية للآداب داخل شقة مفروشة بدائرة القسم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من النجدة يفيد وجود فتاة بصحبة شابين داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وممارستهم أعمالًا منافية للآداب العامة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة البساتين، إلى مكان الواقعة، وتم ضبط كلا من "أحمد.م" 35 سنة، و"فرج.ع" 30 سنة، و"ملك.ش" 24 سنة، فى حالة تلبس بممارسة أعمال منافية للآداب.

وبمواجهتهم أقر الأول والثاني باستقطاب الفتاة لممارسة الأعمال المنافية للآداب معها داخل محل سكنهما، كما أقرت المتهمة بأنها تمارس الرذيلة معهما بمقابل مادى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 13177 لسنة 2018 إداري القسم، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.


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