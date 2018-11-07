video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. وزير داخلية تونس يعقد اجتماعا أمنيا استعدادا لمباراة الأهلى والترجى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:49 م
صور.. وزير داخلية تونس يعقد اجتماعا أمنيا استعدادا لمباراة الأهلى والترجى وزير الداخلية التونسى هشام الفراتي
كتب عبد الوهاب الجندى
إضافة تعليق

عقد وزير الداخلية التونسى هشام الفراتي، اليوم الأربعاء، اجتماعا فى مقرّ الوزارة بالعاصمة تونس، لوضع خطة أمنية خلال مباراة النادى الأهلى المصرى، ونظيره الترجى التونسى، فى مباراة إياب نهائى دورى رابطة الأبطال الافريقية.

ووفق بيان وزارة الداخلية التونسية، أكد الوزير "الفراتى" على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللاّزمة لضمان حسن سير هذه التّظاهرة الرياضية فى جميع مراحلها.

ووفق البيان فأن عدد من القيادات الأمنية التونسية حضرت الاجتماع، وتم خلاله مناقشة أهم الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة لتأمين المباراة.

اجتماع الداخلية التونسية
اجتماع الداخلية التونسية

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اخبار النادى الاهلى اليوم الاربعاء 7/11/2018

ياسر المحمدى : جلسة مع مسئولى الزمالك لإنهاء أزمة المستحقات و أفريقيا للأهلى

أهلى بنى غازى يخوض ثلاث مباريات ودية استعدادا لدورى أبطال أفريقيا

وزير داخلية تونس

تونس

مباراة الاهلي والترجي

الترجي

الاهلي

نهائي ابطال افريقيا




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة