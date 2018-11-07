صور.. وزير داخلية تونس يعقد اجتماعا أمنيا استعدادا لمباراة الأهلى والترجى

كتب عبد الوهاب الجندى

عقد وزير الداخلية التونسى هشام الفراتي، اليوم الأربعاء، اجتماعا فى مقرّ الوزارة بالعاصمة تونس، لوضع خطة أمنية خلال مباراة النادى الأهلى المصرى، ونظيره الترجى التونسى، فى مباراة إياب نهائى دورى رابطة الأبطال الافريقية.

ووفق بيان وزارة الداخلية التونسية، أكد الوزير "الفراتى" على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللاّزمة لضمان حسن سير هذه التّظاهرة الرياضية فى جميع مراحلها.

ووفق البيان فأن عدد من القيادات الأمنية التونسية حضرت الاجتماع، وتم خلاله مناقشة أهم الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة لتأمين المباراة.



اجتماع الداخلية التونسية