صور.. وزيرة الصحة: القيادة السياسية تدعم بقوة مشروع إنتاج البلازما محليا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على أن دعم القيادة السياسية تدعم وبقوة مشروع تصنيع وتجميع البلازما ومن ثم الاعتماد عليها محليا.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، خلال جولتها بالمركز القومى للدم فى العباسية، صباح اليوم، إلى وجود 28 مركزا إقليميا لخدمات نقل الدم، أهمهم العجوزة والعباسية ودار السلام، مضيفة أنه يجرى إنشاء مراكز تجميع بلازما الدم وفقا للمعايير العالمية من البلازما التى يتم استيراده من الخارج.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن جميع مراكز نقل الدم التابعة لوزارة الصحة حاصلة على الاعتماد الدولى وتضم فرق مدربة على أعلى مستوى، لافتة إلى أن مشتقات الدم منها حقن الانتى ار اتش وعوامل التجلط لمرضى الهيموفليا وأمراض الدم وجميعها يتم استيرادها من الخارج، مؤكدة على أنه نوع من الصناعة معقدة لا يوجد أى دولة تستطيع أن تنجح فيها.

وأوضحت زايد، أنه يوجد شبكة إلكترونية تربط بين مراكز نقل الدم وتوضيح المخزون الإستراتيجى بها ونقل أى كميات يتم الحاجة اليها فى الحوادث والأزمات وربط المراكز الفرعية بالمركز الإقليمى.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم معرفة كيفية الصناعة من دول أمريكا فى تجميع البلازما وتكون المرجعية منظمة الصحة العالمية لاعتماد المنتج النهائى من منظمة الصحة العالمية وكذلك توفير اختبارات الدم وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.