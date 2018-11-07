صور.. محافظ بنى سويف يتفقد خدمات سمسطا فجرا

بنى سويف :هانى فتحى

تفقد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف، عددا من المواقع الخدمية بمركز ومدينة سمسطا فجر اليوم الأربعاء، واستوقفه حجم المجهود المبذول فى نظافة مدخل الوحدة المحلية لقرية بدهل، حيث أمر بصرف مكافأة لرئيس القرية علي مصطفى إبراهيم، وسكرتير الوحدة إبراهيم غطاس شحاتة، وذلك تحفيزا وتقديرا لجهودهما الواضحة خاصة فى مجال النظافة ورفع القمامة والإشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية بالوحدة القروية.

وتجول المحافظ فى عدد من شوارع مدينة سمسطا، لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وملاحظات رصدتها لجان المتابعة والتدخل السريع، التى تم تشكيلها لمتابعة الحالة العامة والموقف الخدمى بالمراكز والمدن السبع.

وشملت جولة المحافظ، الشوارع الرئيسية وهى شوارع "بورسعيد، ومحمود سليمان، و26 يوليو، والجلاء"، وعدد من الشوارع الفرعية والجانبية، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للبدء فى إصلاح العيوب الفنية والحفر والمطبات بالشوارع وإنارة بعض المناطق وتعميم كشافات ليد، مثنيا على الجهد المبذول فى مجال النظافة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة، مطالبا بتعيمم فكرة حاويات القمامة الثابتة.

وشدد المحافظ على مسئولى الإشغالات بتكثيف حملاتهم وتحرير المحاضر لعدد من حالات الإشغال التى لاحظها أثناء تجوله ببعض الشوارع، موجها لجنة التدخل السريع بإعداد تقرير مصور عن موقف الإشغالات على مستوى الشوارع الرئيسية والجانبية لسرعة رفعها وعدم تكرارها.

وتابع المحافظ مستوى الخدمة الصحية بالمبنى المؤقت الذى استأجرته وزارة الصحة كمكان بديل لحين الانتهاء مشروع تطوير مستشفى سمسطا المركزى، حيث تفقد الخدمات الطبية والعلاجية بأقسام الطوارئ والحضانات والعناية المركزة والعمليات مع أول يوم عمل للمكان البديل.

وأمر المحافظ بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لإنشاء نقطة شرطة داخل المستشفى البديل، والتى تعتبر حاجة ضرورية فى حالة الإبلاغ عن الحوادث والحالات الطارئة، وتوفير الأمن اللازم داخل المستشفى نظرا لتوافد أعداد كبيرة من المرضى وذويهم طوال اليوم على المستشفى الحكومى الذى يخدم المدينة وقرى المركز.

وكلف المحافظ مدير مكتبه بسرعة التنسيق مع رئيس المدينة لاستغلال موقع بجوار المبنى ليكون صالة انتظار للمرضى وذويهم، حيث لا يتوافر بالمبنى البديل مكان انتظار، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، حرصا على راحة المرضى ومنع التكدس المحتمل نتيجة توافد المواطنين وترددهم على المستشفى.