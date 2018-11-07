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صور.. قبل المولد النبوى.. التموين تضبط مصنع حلوى يستخدم مواد مجهولة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:06 م
صور.. قبل المولد النبوى.. التموين تضبط مصنع حلوى يستخدم مواد مجهولة ضبط مصنع حلوى يستخدم مواد مجهولة
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "سيد ك م" 55 سنة، مسئول عن مصنع حلوى جافة، بدون ترخيص، وغير مطابق للاشتراطات الصحية، بمنطقة باب الشعرية، لقيامه بتصنيع الحلوى الجافة بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدما خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
 
 ومن خلال الفحص تم العثور بداخل المصنع على 1800 قطعة حلوى جافة، 500 كيلو سكر، 195 كيلو سمسم، 150 كيلو جوز الهند، 100 كيلو فول سوداني، أدوات التصنيع، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة  التحقيق.
 
حلوى فاسدة (1)
حلوى فاسدة 

حلوى فاسدة (2)
حلوى فاسدة

حلوى فاسدة (3)
حلوى فاسدة 

حلوى فاسدة (4)
حلوى فاسدة 

حلوى فاسدة (5)
حلوى فاسدة 

حلوى فاسدة (6)
حلوى فاسدة
حلوى فاسدة (7)
حلوى فاسدة 

حلوى فاسدة (8)
حلوى فاسدة 

حلوى فاسدة (9)
حلوى فاسدة 

حلوى فاسدة (10)
حلوى فاسدة 

 


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