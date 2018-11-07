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صور.. شرطة محور القناة تضبط أتوبيس رحلات بداخله نصف طن ملابس مهربة ببورسعيد

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:43 ص
صور.. شرطة محور القناة تضبط أتوبيس رحلات بداخله نصف طن ملابس مهربة ببورسعيد المضبوطات
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت شرطة محور قناة السويس من ضبط اتوبيس رحلات بداخله مخزن سرى أسفل مقاعد الركاب بداخله كمية من الملابس المستوردة وغير خالصة الرسوم الجمركية وزنت حوالى نصف طن ببورسعيد.

وتلقى اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من اللواء أشرف فؤاد مدير مباحث الإدارة يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام (أسامة. س.س) 27 عاما وميقم مركز المنزلة دقهلية سائق الأتوبيس رقم ( 1610) رحلات بورسعيد بتهريب كميات كبيره من الملابس الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية بمخبأ سرى داخل الأتوبيس، وتم تقنين الإجراءات وعمل عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبط الأتوبيس المذكور وقائده وبداخله( 715) دسته ملابس حريمى أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وتزن أكثر من ( نصف طن).

 تم التحفظ على السائق والأتوبيس والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الملابس اثناء ضبطها داخل مخزن سرى بالاتوبيس (1)
 

 

الملابس اثناء ضبطها داخل مخزن سرى بالاتوبيس (2)
 

 

الملابس اثناء ضبطها داخل مخزن سرى بالاتوبيس (3)
 

 

الملابس اثناء ضبطها داخل مخزن سرى بالاتوبيس (4)
 

 

الملابس اثناء ضبطها داخل مخزن سرى بالاتوبيس (5)
 

 

الملابس اثناء ضبطها داخل مخزن سرى بالاتوبيس (6)
 

 

الملابس اثناء ضبطها داخل مخزن سرى بالاتوبيس (7)
 

 

الملابس اثناء ضبطها داخل مخزن سرى بالاتوبيس (8)
 

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