صور.. رئيس مجلس الدولة يزور مجمع محاكم الأقصر للاطمئنان على سير القضايا

كتب أحمد عبد الهادى

قام المستشار أحمد أبو العزم ئيس مجلس الدولة بزيارة لمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر للاطمئنان على سير العمل.

وكان فى استقباله محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم واللواء طارق علام مدير الأمن ورافق رئيس مجلس الدولة المستشار عيد حسانين والمستشار عادل الجيوشى نواب رئيس مجلس الدولة من أبناء الأقصر وفى لقائه بمستشارى وموظفى المجلس أكد ابو العزم حرصه على دعم كافة فروع المجلس وخص الزملاء بفرع الأقصر بتوفير كافة سبل الإنجاز وسرعة الفصل فى الدعاوى للتيسير على المتقاضين.

جاء ذلك خلال جولة رئيس مجلس الدولة لتفقد حالة فروع المجلس بجميع انحاء الجمهورية للوقوف على متطلباتها وتوفير أفضل سبل سرعة الإنجاز القضائى.



رئيس مجلس الدولة فى زيارة لمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر



رئيس مجلس الدولة فى زيارة لمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر



رئيس مجلس الدولة فى زيارة لمجمع محاكم مجلس الدولة بالأقصر