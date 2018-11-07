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صور..حفتر يبحث مع وزير الدفاع الروسى سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:21 م
صور..حفتر يبحث مع وزير الدفاع الروسى سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب حفتر يلتقى وزير الدفاع الروسى
كتب : أحمد جمعة
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وصل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رفيع المستوى للقاء كبار المسؤولين وبحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

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وقال مكتب الإعلام التابع لقيادة الجيش الليبى، اليوم الأربعاء، أن المشير حفتر استهل الزيارة الرسمية بلقاء بمقر وزارة الدفاع الروسية مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع موسع بحث خلاله الطرفان سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب.

 

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كان المشير خليفة حفتر قد أصدر قرارا يقضي بإخلاء سبيل بعض المساجين الذين أعلنت النيابة العسكرية بعد استيفاء التحقيقات معهم براءتهم من التهم المنسوبة إليهم وخاصة تهم تتعلق بدعم الإرهاب فى ليبيا.

 

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ودعت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان صحفى أولياء أمور المعنيين بالتوجه لسجن قرنادة لاستلام أبنائهم، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تهاونها مع من ثبت إرتكابه لجرم يعاقب عليه القانون.

وطالبت القيادة العامة للجيش الليبي الجميع بالابتعاد عن الأفكار المتطرفة التي تصدرها مخابرات خارجية لتدمير الشعوب العربية.

 

 

 


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