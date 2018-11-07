صور.. انطلاق مهرجان سيوة للتمور.. مصر تنتج 23% من البلح بالبلاد العربية

كتب ـ إسلام سعيد

انطلقت فعاليات مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة اليوم الأربعاء، فى دورته الرابعة والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح.

وتنظم وزارة الصناعة والتجارة هذا المهرجان سنوياً بهدف زيادة صادرات التمور المصرية، فى الوقت الذى تحتل فيه مصر المرتبة الأولي عالمياً في إنتاج التمور حيث تستحوذ على نحو 18% من الإنتاج العالمي للتمور، وتعتبر الأولى على المستوى العربي بنسبة حوالي 23 % من الإنتاج العربي من التمور.

ويأتي اختيار واحة سيوة لإقامة هذا الحدث لأنها تمتلك مناخا جيدا لزراعة وإنتاج أفضل أنواع التمر، ويقدر عدد النخيل بها بنحو 700 ألف شجرة، من بينها نحو 500 ألف شجرة مثمرة، تنتج نحو 50 ألف طن من الأصناف المتنوعة.

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات المهرجان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

يحظى المهرجان فى دورته هذا العام بمشاركة كبيرة سواء من العارضين أو المستوردين، حيث سيشهد المهرجان مشاركة 142 عارضاً و71 مستوردا، إضافة إلى وفود لـ5 دول عربية تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا والأردن والسودان.



















