صور.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق- شرم الشيخ

كتب محمد الجالى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ بطول 342 كم باتجاهين، كل اتجاه يحتوى علي عدد 3 حارات مرورية.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.