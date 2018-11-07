الرئيسية أخبار عاجلة صور.. السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق- شرم الشيخ الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:44 ص الرئيس السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق / شرم الشيخ كتب محمد الجالى إضافة تعليق تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ بطول 342 كم باتجاهين، كل اتجاه يحتوى علي عدد 3 حارات مرورية. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. صور.. السيسي يعلن مدينة أسوان عاصمة لشباب أفريقيا بختام منتدى شرم الشيخ صور.. السيسي: تشكيل لجنة من الشباب لتقديم الدعم المادى والمعنوى لضحايا الإرهاب اخبار اليوم السيسي شرم الشيخ السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة