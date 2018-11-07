صور.. إزالة 48 حالة تعدى على الاراضى الزراعية ومبانى بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

شنت الوحدات المحلية لمراكز جهينة و أخميم ومركز جرجا بمحافظة سوهاج حملاتها، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومنافع النيل وأملاك الدولة، وإزالة مبانى بدون ترخيص، حيث أسفرت عن إزالة 48 حالة تعدى، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات و الحفاظ علي الرقعة الزراعية وحماية الأراضى أملاك الدولة.

وأكد الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية، برصد حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وإزالتها فورًا، وتكثيف الحملات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، وعدم التهاون فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الإزالات شملت إزالة 28 حالة مبانى بدون ترخيص بدائرة قسم جرجا، و حالتين تعدى على الأراضى الزراعية بمركز أخميم، وتنفيذ 18 حكم قضائى بالإزالة، منها 8 حالات بمركز جهينة، و10 آخرين بمركز جرجا.



ازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة



ازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة

ازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة



ازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة