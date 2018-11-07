صور.. إزالة 16 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة القرنة غرب الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، ومديرية الرى بالأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وأراضى الرى فى مناطق البعيرات والأقالتة، مما أسفر عن إزالة 16 حالة تعد مختلفة.

وشارك فى الحملة رئيس مجلس مدينة القرنة اللواء سعد البدرى، ومساعد مدير أمن الأقصر اللواء شكرى فؤاد، ومأمور مركز شرطة القرنة العقيد محمود فراج، ونائب رئيس مدينة القرنة المهندس حاتم جابر، والأجهزة التنفيذية المختلفة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة القرنة.

وتضمنت الحملة تنفيذ إزالة 10 حالات تعد على مصارف الري، وإزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بينها 3 حالات تعد فى المهد، وإزالة حالتى تعد فى المهد حماية نيل بحوض الرمال، كما تضمنت الحملة إخلاء شقة ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة.



مجلس مدينة القرنة يزيل 16 حالة تعد بالبعيرات والأقالتة

جانب من الإزالة