صور.. أمن القاهرة ينجح فى نقل أكشاك لاعتراضها طريق المترو وضبط 64 بائعا

كتب إبراهيم أحمد

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة شملت كافة قطاعات العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، من خلال ضبط السيارات والدراجات البخارية والتوك توك المخالفين من الشوارع.

واستهدفت الحملات التى تمت بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) الميادين العامة والشوارع الرئيسية بكافة أنحاء العاصمة.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (1316 مخالفة إزالة إدارية، 219 مخالفة إشغال طريق، وضبط 64 بائعا جائلا، 5 عربات يد لبيع الخضار والفاكهة، وتحرير 41 محضر تلوث بيئة، 88 محاضر إدارة بدون ترخيص، 36 لافتة إعلانات، 10عربات فول، 7فاترينات لبيع المأكولات ـ 8 استكمال قرارات إزالة ، 6 نقل أكشاك لاعتراضهم طريق مترو الأنفاق).

وفى مجال المرور تم ضبط (4944كلبش، 79 تعطيل حركة المرور، 1615سحب تراخيص، 7052 مخالفات نموذج 125، 47 طمس لوحات، 100 انتظار فى الممنوع، 52 ملصقات ومعلقات، 264 مخالفة شروط الترخيص، 50 حظر سير النقل، 102 دون رخصة قيادة، 99 بدون رخصة تسيير، 269 انبعاث دخان، 353 أمن ومتانة، 3 حجز درجات نارية، 12 توك توك، 315 تصالح ).

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمرارًا لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد ومجابهة الظواهر السلبية.