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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:51 م
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صور.. أمطار متوسطة غرب الإسكندرية والأحياء تكسح تجمعات المياه

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:02 م
صور.. أمطار متوسطة غرب الإسكندرية والأحياء تكسح تجمعات المياه سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شهدت منطقة غرب الإسكندرية اليوم هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة، وذلك فى إطار موجة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة ، حيث شهد حى العامرية سقوط الأمطار اليوم.

من جانبه، قام المهندس حنفي محمد حنفي رئيس حي العامرية أول اليوم الأربعاء، يرافقه مدير المتابعة ومدير إدارة الصرف الصحي ورئيس قطاع عبد القادر بمتابعة قيام إدارة الصرف الصحي بالحي بالتعاون مع شركة الصرف الصحي برفع تراكمات مياه الأمطار بمدخل عبد القادر والطريق الصحراوي بمرغم بعد معرض كابري . 

يذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، قد شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وشفط المياه من الشوارع أولا بأول.

امطار (1)
امطار 
امطار (2)
شفط مياه الامطار 
امطار (3)
جانب من كسح مياه الأمطار

 

 

 


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