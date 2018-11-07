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صندوق حماية المستثمر يدرس زيادة تعويض العميل إلى مليون جنيه

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:00 ص
صندوق حماية المستثمر يدرس زيادة تعويض العميل إلى مليون جنيه ممدوح أبو العزم رئيس صندوق حماية المستثمر
كتب هانى الحوتى
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كشف ممدوح أبو العزم رئيس صندوق حماية المستثمر، عن دراسة الصندوق زيادة الحد الأقصى لتغطية المحفظة الاستثمارية للعميل لتصل إلى مليون جنيه، وذلك فى إطار تعظيم دور الصندوق فى حماية المستثمرين فى الأوراق المالية المُقيدة بالبورصة من المخاطر غير التجارية، والممارسات الخاطئة لبعض الشركات العاملة بالقطاع.

ويلتزم صندوق حماية المستثمر بالوفاء لعميل العضو بقيمة التعويض المقرر عن الخسارة التى لحقت به، وتكون وحدة التغطية بحد أقصى 500 ألف جنيه للعميل ويشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل لدى العضو وكذلك الرصيد النقدى الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل فى الأوراق المالية لدى العضو بما لا يتعدى 100 ألف جنيه.

ويجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق.

وفى جميع الأحوال لا يلتزم الصندوق بتعويض عملاء أعضائه أو المستثمرين فى الأوراق المالية عن أى خسائر مالية تنتج عن التغير فى قيمة الأوراق المالية الخاصة بالعميل، أو الناتجة عن ضياع الفرص البديلة لاستثمار أموال العميل بمعرفة العضو ولعميل العضو الرجوع على العضو المخالف بما يجاوز ما أداه إليه الصندوق من تعويض.


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صندوق حماية المستثمر

ممدوح ابو العزم

زيادة تعويضات حماية المستثمر




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