صحة البحر الأحمر تشن حملة وقائية مكثفة بمدن جنوب المحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، حملة وقائية بمدن جنوب البحر الأحمر توجيها لتعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بمتابعة الأعمال الوقائية نتيجة حدوث أمطار غزيرة وسيول ببعض المناطق بجنوب المحافظة.

ووجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة فرق من الإدارة العامة للطب الوقائى برئاسة الدكتور حسام جميل، وإدارة صحة البيئة وإدارة الأمراض المعدية والإدارة العامة للمتوطنة وإدارة مكافحة ناقلات الأمراض وإدارة الثقافة الصحية بالمرور علي إدارتي مرسي علم والشلاتين وحلايب وتم مناظرة الأعمال الوقائية وتم عمل ندوات توعية لمواطني المنطقة.

كما قامت الحملة بعمل ترصد حشري وتطهير الخزانات وأخذ عينات عشوائية ورصد أماكن تجمع المياة وتم رش أماكن المياة الراكدة

والحملة مازالت مستمرة لعمل تغطية كاملة لجميع القرى والوديان بتلك المناطق وذلك حرصا علي سلامة الصحة العامة للمواطنين بجميع انحاء المحافظة.