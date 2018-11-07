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"شكرى" يستقبل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية قبيل زيارتهم للندن

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:18 م
"شكرى" يستقبل مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية قبيل زيارتهم للندن شكرى يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية
كتب أحمد جمعة
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استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، وفدا من مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية بمجلس النواب برئاسة النائب داليا يوسف، وذلك فى إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل الدائم والمستمر مع مجلس النواب المصرى وأعضاءه من أجل تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية لخدمة أهداف مصر وسياستها الخارجية فى جميع دول العالم، حيث يأتى اللقاء فى اطار الاستعدادات لزيارة المجموعة إلى لندن خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض رؤية مصر حول مختلف أوجه العلاقات مع وبريطانيا وسبل تدعيمها على كافة الأصعدة.

كما أوضح حافظ أن اللقاء تطرق لأهمية لقاءات أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية خلال الزيارة المرتقبة لبريطانيا بما يحقق الاستفادة القصوى من الزيارة ويدعم العلاقات الثنائية وينقل لمختلف المؤسسات السياسية والإعلامية والشعبية والبرلمانية فى بريطانيا الصورة الإيجابية التى تشهدها مصر حاليا على كافة الأصعدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن نقاشا مفتوحا قد دار خلال اللقاء، حيث أجاب الوزير شكرى على الاستفسارات التى أثارها النواب حول أولويات مصر الاستراتيجية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الموقف المصرى بالنسبة لعدد من القضايا.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء المجموعة البرلمانية عن التقدير للدور الذى تقوم به وزارة الخارجية المصرية فى دعم موقف مصر وعلاقاتها بمختلف دول العالم، خاصة على ضوء التنسيق المتواصل مع مجلس النواب المصرى فى هذا الشأن.

 

شكرى يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية (1)
شكرى يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية

 

شكرى يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية (2)
شكرى يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية 

 

 

 

 

 


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