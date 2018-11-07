شتائم ترامب عرض مستمر.. تفاصيل خناقة الرئيس الأمريكى وصحفى CNN

كتبت هبه مكى

خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى البيت الأبيض اليوم، قال ترامب للمراسل جيم أكوستا بلهجة حازمة "اجلس .. اجلس" واتهمه بالوقاحة والكذب، بينما تصارع مساعدوه مع المراسل فى محاولة للحصول على الميكروفون من يديه حتى لا يستمر فى الحديث.

وجاء هذا عندما كان أكوستا يسأل الرئيس عن قوافل المهاجرين، ثم اتبعه بسؤال عن تحقيقات روسيا وهنا ثار ترامب قائلاً: "اجلس مكانك، هذا يكفى هذا يكفى، أنت شخص وقح وفظيع، يجب أن تخجل CNN من نفسها لأنك تعمل لديهم، يجب أن لا تعمل لصالح CNN، فأنت عندما تذيع الأخبار مزيفة، وهذا ما تفعله CNN كثيراً ، إذن أنت عدو للناس".

لطالما كانت علاقة ترامب وأكوستا فى نزاع ، حيث غالباً ما يسأل مراسل CNN أسئلة للرئيس التى تهدف لإثارة رد فعل من جانبه وفقاً لموقع دايلى ميل.

ودافعت CNN عن أكوستا فى بيان قالت فيه :""لقد تمادى الرئيس كثيراً فى الهجوم المستمر على الصحافة، وهذا الأمر ليس فقط خطير ، بل أنه سلوك مزعج بعيد عن المجتمع الأمريكى، لقد أوضح الرئيس ترامب أنه لا يحترم الصحافة الحرة، الذى يلزمه قسمه على حمايتها، إن الصحافة الحرة أمر حيوى للديمقراطية ونحن نقف وراء جيم أكوستا وزملائه الصحفيين في كل مكان".

ولم يكن أكوستا الوحيد الذى تلقى هذه المعاملة السيئة من الرئيس، فقاطع الرئيس صحفيين آخرين أثناء توجيه الأسئلة له، بما فى ذلك أبريل رايان مذيعة أحد القنوات الإذاعية طالباً منها الجلوس دون أن يسمح لها بطرح سؤال.

وعندما حاولت أبريل الاستمرار في طرح الأسئلة ، قال ترامب: "اجلسى من فضلك، أنا لم أنادى عليكى وأنتى قاطعتى زميلك بوقاحة، أنتم وسائل إعلامية معادية وهذا محزن".

كما اتهم ترامب ياميش ألكيندور ، وهو مراسل أمريكى من أصل إفريقي في البيت الأبيض لـ PBS NewsHour" بأنه يسأله أسئلة "عنصرية".



أثناء المشادة



أثناء المؤتمر



ال سي ان ان تنقل الحدث



ترامب يعنف الصحفى